Das Achtelfinale zwischen der Türkei und Österreich kommt nur im Pay TV. Wer kein Magenta-TV-Abo hat, muss jedoch nicht in die Röhre schauen. Wo das Spiel in Stuttgart zu sehen ist.

Im letzten Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft trifft am Dienstagabend um 21 Uhr die Türkei auf Österreich. Doch anders als die sieben anderen Achtelfinals ist dieses Spiel in Deutschland nur im Pay-TV auf Magenta TV zu sehen.

Der Hintergrund: Magenta TV darf ein Achtelfinale bei der EM exklusiv zeigen – und hat sich für die Partei Türkei gegen Österreich entschieden. Das hat vertragliche Gründe. Wer kein Magenta-TV-Abo hat, muss jedoch nicht in die Röhre schauen. Denn in Stuttgart gibt es zahlreiche Orte, an denen man das Spiel sehen kann.

Diese Kneipen übertragen Türkei gegen Österreich

Beispielsweise in der Fanzone auf dem Schlossplatz, die bei den bisherigen EM-Spielen der Türkei immer voll war. Doch auch viele Kneipen zeigen das Spiel. Wir stellen euch einige vor:

The Corner: Hier am Wilhelmplatz 1 in Bad Cannstatt stehen eine Großleinwand und insgesamt drei TV-Geräte zur Verfügung. Etwa 140 Gäste haben im „The Corner“ Platz – Reservierungen werden angenommen.

Wirtshaus zum Hotzenplotz: Die bei Fußballfans beliebte Kneipe in der Silberburgstraße 88 in Stuttgart-West überträgt auch das Spiel Türkei gegen Österreich – jedoch nur im Innenbereich. Insgesamt stehen dafür zwei Leinwände und drei große Fernsehgeräte zur Verfügung. Reservierungen sind möglich – allerdings nicht bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft.

Laternchen: In der Reuchlinstraße im Stuttgarter Westen befindet sich die beliebte Kneipe Laternchen. Auch hier wird das Spiel Türkei gegen Österreich übertragen. Wenn das Wetter mitspielt, kann auch im Außenbereich der Kneipe geschaut werden. Reservierungen werden entgegengenommen.

Palmenhof: Griechisch essen und Fußball schauen – das wird im Palmenhof an der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West auch beim Spiel Türkei gegen Österreich möglich sein. Auch im Außenbereich der Kneipe wird die Partie gezeigt. Reservierungen werden derweil entgegengenommen.

Ihre Kneipe, Wirtschaft oder ihr Biergarten fehlt in der Auflistung? Schicken Sie gerne eine Mail an teams-digital-unit@mhsdigital.de. Dann nehmen wir Sie mit auf.