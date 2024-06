17 Die Enttäuschung war groß bei den türkischen Fans. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Tausende türkische Fans haben am Samstagabend mächtig Stimmung auf dem Stuttgarter Schlossplatz gemacht. Der war zuvor erstmals wegen des Wetters geschlossen worden.











Es ist nass am Samstagnachmittag in der Innenstadt. Der Regen prasselt über Stunden so heftig vom Himmel, dass es eine Premiere bei dieser Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart gibt: Alle vier Fanzonen werden wegen des Wetters geschlossen. Weniger wegen des Wolkenbruchs, sondern weil eine Gewitterwarnung damit einher geht. Um kurz vor 15 Uhr geht nichts mehr. Die ersten türkischen Fans, die für das Spiel abends um 18 Uhr gegen Portugal gekommen sind, müssen wieder gehen.