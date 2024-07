Fußball-EM in Stuttgart: Kunterbuntes Familien-Spektakel lockt Hunderte in die City

Kunterbuntes Familien-Spektakel lockt Hunderte in die City

Fußball-EM in Stuttgart

10 Bernd das Brot hatte so gar keine Lust auf Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Am Samstag verwandelte sich die Fanzone am Schlossplatz in einen riesengroßen Spielplatz. Mit Kinderzimmerstars wie Tobi Polar, Juri und Fidi, Bernd das Brot und Pauken & Planeten hatten selbst die Großen ihren Spaß.











Spielfrei bedeutet an diesem Samstag nicht Spielplatzfrei. Einen Tag vor dem großen EM-Finale verwandelte sich die Fanzone am Schlossplatz nämlich in einen riesengroßen Funpark für Kids und Familien. Bei freiem Eintritt begann um die Mittagszeit das Programm mit der Berliner Band Pauken und Planeten, die Kindermusik auf Augenhöhe macht und richtig gut beim kleinen Publikum ankam.