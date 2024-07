Fußball-EM in Stuttgart: Hoher politischer Besuch – was macht der König?

1 Wie beim Ungarn-Spiel kommt Kanzler Olaf Scholz (Mitte) nach Stuttgart. Foto: /Robin Rudel

Etliche prominente Gäste werden zum EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien in Stuttgart erwartet. Darunter finden sich Bundeskanzler Olaf Scholz und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez.











Es wird so langsam zu einer kleinen Tradition. Die deutsche Fußball-Nationalelf tritt bei der Europameisterschaft in Stuttgart an – und der Bundeskanzler ist dabei. Wie schon bei der Vorrundenpartie gegen Ungarn wird Olaf Scholz auch an diesem Freitag im Stadion erwartet. „Der Bundeskanzler plant am Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien in Stuttgart teilzunehmen, um der deutschen Mannschaft vor Ort die Daumen zu drücken. Er freut sich auf ein spannendes Spiel“, sagt eine Regierungssprecherin. Scholz kommt wohl am Nachmittag und fährt direkt in die Arena.