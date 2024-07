Fußball-EM in Stuttgart: Dieses Programm erwartet die Fans am Samstag

1 Niederlande gegen Türkei lautet am Samstag das Viertelfinale um 21 Uhr. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Samstag entscheidet sich, welche beiden Teams noch ins Halbfinale einziehen. Die Partien werden in der Fanzone am Schlossplatz gezeigt. Darüber hinaus gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.











Am späten Samstagabend wird feststehen, welche beiden Mannschaft noch ins Halbfinale einziehen. Um 18 Uhr tritt England im Viertelfinale gegen die Schweiz an. Und um 21 Uhr treffen die Niederlande auf die Türkei. Beide Spiele werden in der Fanzone am Schlossplatz gezeigt. Die Fanmeile öffnet um 12 Uhr, ab 16 Uhr sorgen DJs für Musik und Stimmung.