Fußball-EM in Stuttgart: Diese Mannschaft bekocht 1500 Einsatzkräfte

6 Kochen für bis zu 1500 Menschen in Küchencontainer und Feldküche: Alexandra und Björn Bohnert mit ihrer Mannschaft. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Verpflegung der Einsatzkräfte bei der Fußball-EM in Stuttgart ist ein Thema. Nicht jeder bekommt warme Mahlzeiten. 1500 Leute von Feuerwehr, Rettungsdienst und Bundespolizei aber schon. Ehrenamtliche des THW kochen für sie.











Es ist alles ein bisschen größer in der Lagerhalle in Bad Cannstatt. Am Eingang stapeln sich mannshoch Paletten mit Wasserfläschchen. Ein paar Schritte weiter stehen Olivenölflaschen. Nicht die, die man aus der eigenen Küche kennt, sondern solche mit zehn Litern Inhalt. Die Dosen mit Tomatensoße sind so gewaltig, dass eine davon eine komplette Großfamilie mehrere Tage lang versorgen könnte.