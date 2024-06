Halb Europa hat sich am Wochenende in der Fanzone auf dem Schlossplatz und in den Kneipen in der Innenstadt zum friedlichen EM-Mitfiebern getroffen.

Längst sind Stuttgart und die Region auch die Heimat von Menschen, die ihre Wurzeln in Italien, Spanien, Kroatien, Serbien, Slowenien und Albanien haben. Am Samstag und Sonntag gesellte sich ein weiteres Völkchen unter die bunte Schar der EM-Fans. Mehrere Tausend „Wikinger“ verwandelten Stuttgart für 24 Stunden in ein Klein-Dänemark im Schwäbischen. Das Wochenende stand ganz im Zeichen der internationalen Völkerverständigung.

Durstige Dänen Aus München kam die Kunde, die Schotten hätten beim Auftaktspiel die Stadt an der Isar leer getrunken – in Stuttgart sind’s die Dänen, die den größten Durst haben. Schon vor dem Spiel gegen Slowenien meldet Sonja Merz mit einer Mischung aus Verblüffung und Überraschung am Samstagabend: „Unser Bier ist aus!“ Etwa 3000 rot gekleidete Fans haben ihren Biergarten im Schlossgarten mit Gesängen belagert. Als die Bierfässer nur mit Luft befüllt waren, stiegen die Gäste „auf Wein und Schnaps“ um, wie die Wirtin berichtet. Die wiederum telefoniert bei ihren Kollegen rum, wer für Nachschub sorgen könne. Wasenwirt Dieter Klauss lieferte am Sonntag früh um 4 Uhr knapp 90 Fässer. Die Dänen-Party konnte weitergehen. Einer der Gäste ruft: „Deutschland ist dänisch!“

Die slowenischen Fans vor dem Königsbau. Foto: Lichtgut/Piechowski

Die VIP-Logen vom Kleinen Schlossplatz Die ganze Stadt ein Stadion. Die Haupttribüne der City befindet sich auf dem Kleinen Schlossplatz. Die Freitreppe, das sind die VIP-Logen mit dem besten Ausblick. Von dort lässt sich wunderbar beobachten, wie Fans gruppenweise aufmarschieren. Alles bleibt friedlich, hier zeigt sich: Fußball vereint unterschiedliche Menschen.

Die Stadt der Ringelschwänze Stuttgart hat in Sachen Sightseeing mehr zu bieten als Biergärten, liebe Dänen! Weil auf dem Marktplatz das Haus des Tourismus nicht rechtzeitig fertig geworden ist, hat Stuttgart Marketing beim Rathaus eine auf dem Dach begehbare Hütte mit der Aufschrift „Tourist-Information“ aufgebaut. Dort gibt es den Fan-Guide mit Stadt- und Spielplan sowie ein 32-seitiges Heft mit dem Titel „Discover Stuttgart and the Region“. Darin wird das Schweine-Museum empfohlen: „Here you can marvel at over 50 000 curly tails.“ Übersetzt: Hier kann man über 50 000 Ringelschwänze bestaunen.

Noppers Trikotpanne Hohe Wellen im Netz hat OB Frank Nopper (CDU) ausgelöst, weil er auf die Schlossplatz-Bühne mit einem viel zu großen Trikotshirt gekommen ist, das halb in die Hose reingestopft war, halb darüber hing. „Die Anziehhilfe für Herrn Nopper“ möge schnell kommen, war zu lesen. Den Spott hat der OB mit Humor getragen und erklärt: „Ich hab ein XL-Shirt für einen XL-Sieg getragen.“

Drohnenalarm Der Schutz des Luftraums über den Veranstaltungen ist einer der Schwerpunkte der Polizei. Am Freitag musste sie tatsächlich auch in der Luft eingreifen: Über dem Schlossplatz und der Königstraße schwirrten zwei Drohnen. Sie gehörten Privatpersonen – einer 38-jährigen Frau und einem 51-jährigen Mann. Beide hatten die Flugobjekte nach ersten Erkenntnissen der Polizei „sorglos“ steigen lassen. Vom Flugverbot wussten sie nichts. Die Polizei fing die Drohnen ab.

Die Theo-Heuss fest in kroatischer Hand. Foto: Lichtgut/Piechowski

Verlierer in Feierlaune Am ausdauerndsten haben am Samstag die Albaner gefeiert. Deren Mannschaft hatte das schnellste Tor der EM-Geschichte geschossen, aber verloren. Dennoch tanzten und jubelten sie bis Mitternacht. Unter anderem vor einem Lokal an der Theodor-Heuss-Straße, welche die Polizei wegen der großen Menschenmenge gesperrt hatte. Ein paar Böller flogen verbotenerweise, sonst sei es friedlich gewesen. Gegen Mitternacht habe man die Feiernden dann gebeten, doch mal aufzuhören, damit die Straße wieder freigegeben werden konnte. „Aber wir mussten sie nur ansprechen und nicht eingreifen“, sagt ein Sprecher der Polizei.

Wegen Überfüllung geschlossen

Immer wieder hat die Polizei am Sonntagnachmittag Haltestellen geschlossen. Der Andrang zu den Bahnen war so groß, dass eine Art Blockabfertigung gemacht wurde. Betroffen waren unter anderem die Stadtbahnhaltestelle am Schlossplatz und die Klett-Passage als Zugang zur Stadtbahn und zur S-Bahn. Über die sozialen Medien warnte die Polizei davor, an den Haltestellen Fahnen zu schwenken: Aufgrund der Nähe zu den Oberleitungen bestehe dort Lebensgefahr, wenn man den Drähten zu nahe komme.

Lob für die Straßenbahnen

Über einen Wiederverkäufer, trotz aller Warnungen, haben schottischer Fans für 100 Euro das Stück noch Karten fürs Stadion bekommen. Sie sind zuversichtlich, dass das klappt, sagen sie mit aller Gelassenheit, die einem eine schottische Seele und schwäbischer Gerstensaft bescheren. Eine tolle Erfahrung sei dieser Ausflug nach Stuttgart. Alle seien superfreundlich, und Achtung Einheimische, die Organisation perfekt und der Nahverkehr tadellos. Man komme mit der Straßenbahn jederzeit überall hin.

Ein Hingucker: Die fröhlichen Fans der Dänen. Foto: Lichtgut/Piechowski

Posterboy für diese Zeitung

So gut gefällt es Ihnen, dass sie noch bis Freitag bleiben. „Fußball und Bier“, sagt Gerry, „wer weiß, wann ich dies mit meinen Jungs noch mal erlebe!“ Und dann zeigt Declan dem Reporter den Newsblog dieser Zeitung: „Auf diesem Foto ist mein Vater, das macht jetzt in Schottland die Runde.“ Dann fragen sie noch nach einigen Tipps. Ins Mercedes-Museum wollen sie unbedingt, aber sonst? Unser Tipp? Ins Leuze oder Bad Berg zum Ausnüchtern.