1 Der Fernsehturm erstrahlt bis zum EM-Finale am 14. Juli in den Deutschlandfarben. Foto: /Matthias Buck

Stuttgarts Wahrzeichen setzt ein starkes Zeichen in der Host City: Während der gesamten Fußball-EM wird der Fernsehturm nachts in den Deutschlandfarben weithin sichtbar leuchten. Am Fuß der Touristenattraktion werden die Spiele übertragen.











Immer dann, wenn es dunkel wird, wird der Korb des Stuttgarter Fernsehturms mit drei verschiedenen Farben illuminiert: Der obere Stock leuchtet schwarz, der darunter rot und die untere Etage golden. Die Installation mit 36 LED-Balken soll weithin zeigen, was die Stunde geschlagen hat – als Werbung in der Host City fürs große Fußballfest. Während der gesamten EM glänzt vom Einbruch der Dunkelheit bis in die Morgenstunden weithin sichtbar der weltweit erste Fernsehturm in Stahlbetonbauweise im Kolorit der Deutschen.