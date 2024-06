Fußball-EM in Stuttgart: Das ist das Fan-Programm für Samstag

Die Fußball-EM geht in die K.o.-Runde. Am Samstag spielen Schweiz – Italien und im Anschluss Deutschland – Dänemark. Und schon tagsüber wartet auf die Fans und Besucher ein buntes Rahmenprogramm.

Es geht weiter. Nach zwei spielfreien Tagen rollt der Ball wieder. Am Samstag geht die EM weiter mit den ersten Achtelfinals. Um 18 Uhr eröffnet Schweiz gegen Italien die K.o.-Runde. 21 Uhr geht es dann für Deutschland gegen Dänemark. Gewinnt das Team von Trainer Nagelsmann, kommt die Nationalmannschaft zum Viertelfinale am 5. Juli noch mal nach Stuttgart. Zunächst nun aber steht für die Fans der Samstag und das Achtelfinale an. Und bevor es sportlich wird, wartet auf die Besucher erneut ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Fanzone Schlossplatz

Die Fanzone am Schlossplatz öffnet am Samstag um 12 Uhr. Musik vom DJ gibt es ab 16 Uhr bis um 18 Uhr die Live-Übertragung des Achtelfinals Schweiz gegen Italien ansteht. Bevor es dann um 21 Uhr im Achtelfinale gegen Dänemark für Deutschland ums Weiterkommen geht, tritt um 20 Uhr Eric Gauthier auf und präsentiert seine eigens für die EM entwickelte Choreografie zum Mittanzen.

Fanzone Marktplatz

In der Fanzone am Marktplatz ist der Soccer Court, der mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt für Hobbykicker geworden ist, wieder geöffnet. In den beiden Gaming Areas können die Gäste Teqball oder Tischkicker spielen oder EA Sports FC zocken.

Fanzone Karlsplatz

In der Fanzone am Karlsplatz steht am Samstag ein anderer Sport als Fußball im Mittelpunkt: Kampfsport, Selbstverteidigung, Kampfkunst. Die All-Aacht-Kampfkunst-Akademie bietet in Kooperation mit dem Verein 8cht-Mal-8acht Kurse und Trainings. Zwei Auftritte sind geplant: 12 Uhr und 14.30 Uhr – jeweils 30 Minuten lang.

Von 16 bis 17 Uhr geht es dann um das Immunsystem. „Immunstark durchs Jahr“ – heißt das Programm. Von 19 bis 20 Uhr wird es dann musikalisch mit Maher Alauwaj, der mit seiner Leidenschaft für orientalische Musik und Volks-Pop-Lieder das Publikum begeistern will.

Fanzone Schillerplatz

In der Fanzone am Schillerplatz steht das leibliche Wohl im Fokus. An den gastronomischen Ständen werden Spezialitäten aus der Region angeboten.