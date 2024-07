1 Spanische Fans können auf den Einzug ins Finale hoffen. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Am Dienstag steht das erste Halbfinale an – und zwar Spanien gegen Frankreich. Ab 21 Uhr wird das Spiel auf dem Schlossplatz übertragen. Das Programm drumherum beginnt schon früher.











Die EM geht in die letzte Woche. In Stuttgart wird kein Spiel mehr ausgetragen. Übertragen aber natürlich schon. Das Halbfinale Spanien gegen Frankreich ist um 21 Uhr in der Fanzone am Schlossplatz zu sehen. Diese hat von 16 Uhr an geöffnet, Musik von DJs gibt es ab 19 Uhr.