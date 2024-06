1 Deutsche und ungarische Fans haben sich gut vertragen. Jetzt kommen die Schotten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Sie haben Eindruck hinterlassen, die Ungarn. Lautstark sind sie am Mittwoch in Stuttgart gemeinsam ins Stadion marschiert. Einige sind gleich in der Stadt geblieben, andere werden wieder- oder neu dazukommen. Denn am Sonntag gastiert die ungarische Mannschaft erneut am Neckar. Diesmal heißt der Gegner nicht Deutschland, sondern Schottland. Zehntausende Ungarn werden erwartet, dazu eine womöglich sechsstellige Zahl an Schotten – so ganz genau kann das vorher niemand abschätzen. Sicher ist nur: Stuttgart wird am Wochenende mutmaßlich die lautesten und vollsten Tage dieser Fußball-EM erleben. In jeder Hinsicht. Denn gerade die Schotten gelten als äußerst trinkfreudig.