3 Für Italien endet die EM 2024 im Achtelfinale. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Tifosi scheiden im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz aus. In Fellbach, dem Hotspot der Italiener in der Region, ist die Trauer greifbar.











Link kopiert



Sie waren in Scharen in Kneipen und Bars gekommen, um ihr Team zu unterstützen – doch nach Schlusspfiff starrten viele der Italien-Fans ins Leere. Rund 3000 Italiener leben in Fellbach, und wenn ein großes Fußballturnier ansteht, wird die Stadt am Fuß des Kappelbergs seit Jahren für die Tifosi zum Hotspot in der Region. So war es auch am Samstag.