Fußball-EM in Deutschland: Vergewaltigungsvorwurf gegen albanischen EM-Team-Mitarbeiter

1 Die Geschädigte schaltete unmittelbar nach dem Vorfall die Polizei ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Gegen ein Stabsmitglied der albanischen Mannschaft wird wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs ermittelt. Er soll eine Mitarbeiterin des Team-Hotels in Kamen missbraucht haben.











Wegen des Vorwurfs einer Vergewaltigung im Hotel der albanischen Fußballnationalmannschaft während der EM ermittelt die Dortmunder Staatsanwaltschaft gegen einen Mitarbeiter des albanischen Teams. Er soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen noch während der Gruppenphase des Turniers eine Mitarbeiterin im Sportzentrum Kaiserau in Kamen sexuell missbraucht haben, wie eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde auf Anfrage mitteilt. Nach Darstellung der jungen Frau gegenüber den Ermittlern soll er sie am Arm gepackt, in die Spülküche gezogen und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.