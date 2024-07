Fußball-EM: Im Fan-Trikot auf den Kathetertisch

1 Auf die Notaufnahmen könnte in den nächsten Wochen mehr Arbeit zukommen. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Das Risiko, während eines EM-Spiels einen Herzinfarkt zu erleiden, steigt im Turnierverlauf. Aber wer ist wirklich gefährdet? Und wie sieht es aktuell in der Region aus?











Andreas Jeron ist Chefarzt der Kardiologie der Rems-Murr-Kliniken und er weiß ganz genau: „Ein Zusammenhang zwischen Fußball-Großereignissen und dem vermehrten Auftreten von Herzinfarkten an Spieltagen ist seit mehr als 20 Jahren bestens bekannt und in verschiedenen Ländern statistisch nachgewiesen.“ Dabei, das zeigten die internationalen Untersuchungen, treten so genannte Myokardinfarkte vor allem bei wichtigen, spannenden Spielen, also in der gerade laufenden K.-o.-Phase ab dem Achtelfinale, auf.