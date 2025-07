1 England ist erneut Europameister. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa/Michael Buholzer

Spanien dominiert im Endspiel von Basel lange, England kämpft sich aber zurück. Im Elfmeterschießen siegen die Titelverteidigerinnen.











Englands Fußballerinnen tanzten ausgelassen zum Klassiker „Sweet Caroline“, Spaniens Weltfußballerin Aitana Bonmatí stand wie versteinert im Mittelkreis. Kurz darauf reckte Kapitänin Leah Williamson vor den Augen von Prinz William stolz den silbernen Pokal in die Höhe, ihre Mitspielerinnen grölten „We Are the Champions“ im Konfettiregen.