Fußball: EM der Frauen findet 2029 in Deutschland statt

Nach 18 Jahren steigt wieder ein großes Frauenfußball-Turnier in Deutschland. Der DFB erhält den Zuschlag für die EM 2029. Gespielt werden soll in acht Stadien.
Die deutschen Fußball-Fans dürfen sich auf das nächste große Heim-Turnier freuen. Die Europameisterschaft der Frauen findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund setzte sich in Nyon bei der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch.