Sollten die DFB-Frauen das EM-Halbfinale am Mittwoch für sich entscheiden, spielen sie im Finale gegen Gastgeber England. Die englischen Frauen besiegten am Dienstag Schweden mit 4:0.















Die englischen Fußballerinnen stehen im Finale ihrer Heim-EM. Die Engländerinnen besiegten Schweden am Dienstag in Sheffield im ersten Halbfinale mit 4:0 (1:0) und sind der mögliche Endspielgegner der deutschen Mannschaft, die am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Milton Keynes ihr Halbfinale gegen Frankreich spielt.

Dreimal war England in Folge im Halbfinale großer Turniere ausgeschieden, gegen den Olympiazweiten Schweden aber zogen die Lionesses zum dritten Mal nach 1984 und 2009 ins EM-Endspiel ein. Beth Mead (34.), Lucy Bronze (48.), Alessia Russo (68.) und Fran Kirby (76.) erzielten im Stadion Bramall Lane die Tore.

28 624 Zuschauer

Vor 28 624 begeisterten Zuschauern erwischte der Weltranglisten-Zweite Schweden den besseren Start und setzte England früh unter Druck. Schon in der ersten Minute musste Englands Torhüterin Mary Earps einen Schuss von Ex-Bayern-Profi Sofia Jakobsson klären. Stina Blackstenius traf den Querbalken. England tat sich anfangs vor allem offensiv schwer.

Erst nach dem Führungstor durch Mead übernahmen die Gastgeberinnen die Kontrolle. Mead lieferte auch die Vorlage für Bronzes Kopfball zum 2:0. Die eingewechselte Russo scheiterte frei vor dem Tor an Hedvig Lindahl, verwertete dann aber den Abpraller und tunnelte die schwedische Keeperin mit einem sehenswerten Hackentreffer. Schweden war geschlagen, und bei Kirbys Schuss aus 20 Metern patzte Lindahl.

Das Finale wird am Sonntag im Wembley gespielt.