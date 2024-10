Fußball-EM: Bund der Steuerzahler rügt Stuttgart

Es ist ein bisschen spät. Aber jetzt hat auch noch der Bund der Steuerzahler die Fußball-EM entdeckt. Der Bund der Steuerzahler, das ist ein Verein, der behauptet, er schaue den Politikern auf die Finger. Er lebt von Spenden und Beiträgen, ergo von Aufmerksamkeit. So gibt es jedes Jahr mit viel Brimborium ein Schwarzbuch, was er wie folgt bewirbt: „Milliarden Euro Steuergeld hat die Politik in sinnlose Projekte gesteckt. Wir decken die Skandale auf, weil Sie als Bürger wissen sollen, was damit geschieht!“ Man merkt, ohne Megafon geht es nicht.

Wer hat wie viel gezahlt?

Doch schaut man mal genauer nach, merkt man, da geht es weder um Milliarden, sondern manchmal auch gar nicht um Verschwendung. So auch im Falle der Fußball-EM in Stuttgart. Der Bund der Steuerzahler wittert Unrat: „Die Fanzonen mit allem Drum und Dran kosteten rund sechs Mal so viel wie 2017 geplant. In den Ausrichterstädten Köln und Leipzig beliefen sich die Kosten nur auf 17 bzw. 15 Millionen - weniger als die Hälfte als in Stuttgart.“

Falsche Rechnung

Stuttgart budgetierte und zahlte 38,4 Millionen Euro. Dass sich die Kosten versechsfacht hätten, ist allenfalls der Spur nach richtig, wenn man den Umbau des Stadions mit ins Kalkül zieht, der sich von 70 auf 138,4 Millionen Euro verteuert hat. Aber mit den Kosten für die vier Fanzonen auf dem Schlossplatz, dem Schillerplatz, dem Karlsplatz und dem Marktplatz hat das nichts zu tun hat.

Zudem sind in den 38,4 Millionen Euro Projektkosten in Höhe von 8,4 Millionen Euro enthalten. Das sind die Kosten für die Menschen, die für die EM gearbeitet haben. Dafür hatte man in Stuttgart eigens eine Gesellschaft gegründet, um eine saubere Rechnung zu haben. Anderswo wurden die Personalkosten von den Kommunen stillschweigend übernommen. Rechnet man die also raus, landet man bei 30 Millionen Euro, und ist auf Augenhöhe mit Dortmund, Frankfurt und Hamburg. Und bezieht man mit ein, dass die anderen Städte Personalkosten in ähnlicher Höhe hatten wie Stuttgart, die aber in anderen Etats landeten, wird es noch etwas schwieriger mit der Vergleichbarkeit. Manchmal lohnt sich der zweite Blick, und mancher Skandal ist nicht mal mehr ein Skandälchen. Aber halt auch keine Schlagzeile mehr wert.

Die Sache mit dem Kupferdach

So ist es auch mit dem angeblichen zweiten Aufreger. Ein Sturm anno 2021 hatte das Kupferdach der Oper abgedeckt. Im Eckensee zeigte man darauf hin das Knäuel, bis es im Mai 2024 wieder abgeräumt wurde. Der Denkmalschutz hatte ohnehin nur eine FRist von drei Jahren eingeräumt. Der Bund der Steuerzahler sagt nun: „Das Land Baden-Württemberg hat unterm Strich 17 000 Euro für ein ,Kupferknäuel’ ausgegeben, das früher als geplant verschrottet wurde. Dabei hätte man einfach Geld durch einen frühzeitigen Verkauf des Metalls einnehmen können.“

Das Knäuel im Eckensee Foto: Max Kovalenko

Die Summe stimmt allerdings nicht ganz. Laut Finanzministerium liegen die Aufbau und Abbaukosten bei 27 000 Euro, erhalten hat man für das Kupfer 14 500 Euro. Daran war übrigens wirklich die EM Schuld. Das Dach musste ein Jahr früher weg, weil man wegen der vielen Besucher in der Stadt Sicherheitsbedenken hatte.

Ein Stuttgarter Kind

Der Bund der Steuerzahler entstand im übrigen in Stuttgart. Im Gasthaus Krone in Uhlbach trafen sich 1949 zur Gründung 70 Kaufleute und Wissenschaftler. Später verteilten sie ein Flugblatt vor dem Hauptbahnhof. Weil sich zu viele Menschen um sie drängten, erhielt der neue Verein wegen Verkehrsbehinderung ein Ordnungsgeld von 10 Mark. Vielleicht haben sie deshalb gerne Stuttgart auf dem Kieker.