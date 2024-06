Fußball-EM: Achtelfinals stehen fest: Frankreich trifft auf Belgien

1 Die Achtelfinals der Fußball-EM stehen fest. Foto: Fabian Strauch/dpa

Nach Tagen des Rechnens stehen die Partien der letzten 16 nun fest. Ein Spitzenspiel gibt es, für Österreich scheint hingegen eine Überraschung möglich.











Gelsenkirchen - Die Fußball-EM in Deutschland hat ihr erstes echtes Topspiel in der K.o.-Phase. Am Montag (18.00 Uhr) in Düsseldorf treffen Vize-Weltmeister Frankreich und Mitfavorit Belgien im Achtelfinale aufeinander. Das steht nach den letzten Vorrundenpartien der Gruppen E und F fest. Die Franzosen wurden in ihrer Gruppe D genauso Zweiter wie die Belgier in der Gruppe E.