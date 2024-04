Wie ein Public Viewing in Vaihingen/Enz auch an zu viel Bürokratie scheitert

Rund 100 Fans hätten einen Sitzplatz gefunden am Bürgerbrunnen in Vaihingen an der Enz – beim Public Viewing im Sommer vor dem Eiscafé Bacio, um die Spiele der Fußball-EM zusammen zu verfolgen. Doch daraus wird jetzt nichts. Schuld ist unter anderem die in Deutschland immer wieder beklagte Bürokratie.