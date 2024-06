1 Robin Gosens (rechts) kam grade noch rechtzeitig ins Stadion. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Robin Gosens kam am Mittwoch auf den letzten Drücker ins Stuttgarter Stadion, um das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn als TV-Experte zu begleiten. Dass er es noch schaffte, hatte er zwei Stuttgarter Fahrradpolizisten zu verdanken.











Das war knapp. TV-Experte Robin Gosens kam am Mittwochabend im Prinzip mit dem Anpfiff in die Stuttgarter Arena. Der Profi von Union Berlin sollte das zweite EM-Spiel von Deutschland gegen Ungarn bei MagentaTV mitkommentieren. Nach einer Odyssee schaffte er es fast noch pünktlich und nahm nach fünf Spielminuten am Mikrofon Platz.