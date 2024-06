Was Fans am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt geboten wird

8 In der Stuttgarter Innenstadt gibt es während der Fußball-EM vier sogenannte Fanzonen: Auf dem Schlossplatz, dem Marktplatz, dem Karlsplatz und dem Schillerplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart kommt allmählich ins EM-Fieber. Nach dem Eröffnungsspiel am Freitag geht es an diesem Samstag mit vollem Programm in den Fanzonen weiter. Eine Übersicht.











Das erste EM-Wochenende in Stuttgart steht vor der Tür – und nicht nur beim Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitagabend (21 Uhr/München) gegen Schottland kommen Fußballbegeisterte in der Stuttgarter Innenstadt auf ihre Kosten, auch am Samstag geht es mit vollem Programm weiter.