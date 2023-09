Verkaufsstart am 3. Oktober – Wie kommt man an Tickets für Spiele in Stuttgart?

1 Noch bis Januar 2024 wird die Haupttribüne der Stuttgarter MHP-Arena umgebaut. Dann ist das Stadion EM-tauglich. Foto: Stadion Neckarpark/Arnim Kilgus

Ab dem 3. Oktober können sich Fußballfans um Tickets für die Europameisterschaft 2024 bewerben. Fünf Partien finden im Sommer nächsten Jahres in Stuttgart statt – wie kommt man an Karten für diese Spiele?











Mit dem 2:1-Erfolg über Frankreich am Dienstagabend hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch den Fußballfans hierzulande wieder ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es doch noch was werden könnte mit einer erfolgreichen Heim-EM. Im kommenden Jahr steigt in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Los gehts am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München. Das Finale wird am 14. Juli im Berliner Olympiastadion ausgetragen.