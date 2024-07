EM-Newsblog aus Stuttgart Fans fiebern Türkei-Spiel gegen die Niederlande entgegen

Vier Wochen lang befindet sich Stuttgart im Fußball-Fieber. Die Fußball-Europameisterschaft lockt Hunderttausende Menschen in die Landeshauptstadt. In unserem EM-Newsblog zeigen wir, was im Kessel los ist.