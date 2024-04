Die Deutsche Bahn will die Vorfreude auf die Fußball-EM weiter steigern – unter anderem mit einem Sonder-ICE. Im Voting, welchen Städtenamen dieser tragen soll, ist nun eine Entscheidung gefallen.

Der Countdown läuft, genau noch 50 Tage sind es bis zum Anpfiff der Fußball-EM in Deutschland. Auch die Deutsche Bahn ist als Partner an Bord – unter anderem mit einem Europameisterschafts-ICE, der mit einer Sonderbeklebung und einer besondern Innenausstattung für das Fußball-Fest wirbt. Seit dem vergangenen Wochenende konnten Fans im Internet darüber abstimmen, welchen Namen eines Austragungsortes der Hochgeschwindigkeitszug tragen soll.

Stuttgart lag lange gut im Rennen

Möglich war dies auf zwei Instagram-Accounts der Deutschen Bahn. Noch Mitte der Woche lag nach Angaben eines Bahnsprechers auch Stuttgart neben den Metropolen Hamburg, München, und Berlin gut im Rennen. Abgeschlagen waren da bereits die anderen Austragungsorte – neudeutsch Hostcity – wie Frankfurt, Leipzig, Köln, Dortmund, Düsseldorf zu Gelsenkirchen.

Hamburg sticht München und Berlin aus

Nun ist die Entscheidung über die „Fan-Hauptstadt“ gefallen – und Stuttgart hat nicht gewonnen. Vielmehr ist die schwäbische Landeshauptstadt abgerutscht. Auf dem Siegertreppchen ganz oben steht Hamburg mit 16 Prozent der Stimmen, gefolgt von München (14 Prozent) und Berlin (13 Prozent). Insgesamt 26 000 Fans hatten abgestimmt. Am 30. April wird Michael Peterson, der Chef der DB-Personenverkehrssparte, den ICE mit dem Namen „Fan-Hauptstadt Hamburg“ in Frankfurt taufen und in Betrieb nehmen.