Fußball-EM 2024: Spanien dreht Partie gegen Frankreich und steht im Finale

Fußball-EM 2024 in Deutschland Wegen Problemen bei der Bahn: PK der Niederlande abgesagt

Am Dienstagabend sollte die Pressekonferenz der Niederlande vor dem EM-Halbfinale gegen England stattfinden. Doch aus der geplanten Anreise per Bahn zum Spielort in Deutschland wurde nichts. Die PK musste abgesagt werden.