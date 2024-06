So sieht das Fan-Programm am Mittwoch in Stuttgart aus

83 Am Mittwoch werden die Fanzonen wieder prall gefüllt sein. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Mittwoch steigt das zweite EM-Spiel in Stuttgart. Gastgeber Deutschland trifft ab 18 Uhr auf Ungarn. Für die Fans gibt es über den ganzen Tag verteilt ein vielfältiges Programm in der Landeshauptstadt. Ein Überblick.











Die Fußball-Europameisterschaft wartet mit dem nächsten Highlight für Stuttgart auf. Nachdem vor allem die dänischen Fans bei der ersten Partie in Stuttgart einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, steht das zweite Spiel in der heimischen Arena an. Und dabei wird sicher noch mehr in der Stadt los sein, schließlich trifft der Gastgeber aus Deutschland auf Ungarn. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán werden im Stadion sein. Für die Fans gibt es indes ein üppiges Programm in der City.