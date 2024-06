Ähnlichkeit mit verbotenem Nazi-Symbol Warum Adidas und DFB den Verkauf von Trikot mit Nummer „44“ stoppen

Über eine bestimmte Rückennummer beim neuen Nationaltrikot wird heftig diskutiert. Die Rückennummer „44“ erinnert an die Runen der Schutzstaffel SS aus der Zeit des Nationalsoziaslismus. Hersteller Adidas und der Deutsche Fußball-Bund reagieren. Wir erklären, was Runen sind und warum ihre Verwendung in Deutschland teilweise strafbar ist.