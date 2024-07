Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Viel Musik am Donnerstag und Freitag in den Fanzonen

Viel Musik am Donnerstag und Freitag in den Fanzonen

1 In Stuttgart wird bis zum EM-Finale am Sonntag noch einiges an Programm geboten. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Nur noch ein Spiel, dann ist die Fußball-EM in Deutschland schon wieder Geschichte. Bevor das Finale am Sonntag steigt, gibt es aber wie in den vergangenen Wochen üblich reichlich Programm in Stuttgart. Ein Überblick für Donnerstag und Freitag.











Vier Wochen beherrschte König Fußball die Schlagzeilen. Nun neigt sich die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland dem Ende entgegen. Das große Finale steht noch an. Am Sonntag geht es in Berlin um die Krone im europäischen Ländervergleich und die Nachfolge von Italien. An den spielfreien Tagen bis dahin müssen sich die Besucherinnen und Besucher aber nicht langweilen – in Stuttgart ist ein üppiges Programm in den Fanzonen geboten. Ein Überblick für die kommenden zwei Tage.