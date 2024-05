Nach dem Skandalvideo von Sylt haben die Veranstalter in Stuttgart ein Songverbot für „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino in der EM-Fanzone ausgesprochen.

Das Skandalvideo von Sylt hat Konsequenzen für die EM-Partys in Stuttgart: Der Hit „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino darf in der Fanzone nicht gespielt werden. Das teilte Jörg Klopfer auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart sagte am Montag: „Wir werden das Lied auf den Fanmeilen in Stuttgart nicht spielen.“ Von dem Verbot betroffen ist unter anderem das Public Viewing auf dem Schlossplatz.

Auch beim Volksfest auf dem Cannstatter Wasen soll in den Festzelten ein Songverbot für den D’Agostino-Hit gelten. in.Stuttgart folgt damit der Entscheidung anderer Veranstalter. In der Bundeshauptstadt hatte die Kulturprojekte Berlin GmbH ein Verbot des Songs für die offizielle Fanmeile am Brandenburger Tor ausgesprochen, wie die „Zeit“ berichtet. In München soll das Lied unter anderem auf dem Oktoberfest auf der Wiesn verboten werden.

Song wird immer wieder missbraucht

Auslöser für die Verbotswelle ist unter anderem ein Video, das am Donnerstag in den sozialen Medien aufgetaucht war. Der Clip zeigt feiernde Menschen vor einer Bar auf der Ferieninsel Sylt. Im Hintergrund läuft der rund 20 Jahre alte Partyhit „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino. Die Barbesucherinnen und -besucher grölen fremdenfeindliche Parolen zu dem Song, deuten Oberlippenbärtchen mit dem Finger an und zeigen Gesten, die an den Hitlergruß erinnern. Das Video soll bei einer Party im Club Pony an Pfingsten aufgenommen worden sein.

Das Lied „L’amour toujours“ war zuletzt immer wieder für fremdenfeindliche Gesänge missbraucht worden. Partygänger hatten die Nazi-Parolen „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“ auch am Freitag auf einem Volksfest im bayerischen Erlangen und am Pfingstmontag auf einem Schützenfest im niedersächsischen Löningen mitgegrölt. Der Staatsschutz hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.