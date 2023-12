Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Ungarn und Israel bereiten der Polizei Sorgen

Fußball-EM 2024 in Stuttgart

1 Ungarische Fans, hier bei der EM 2021, gelten als heißblütig – manche von ihnen allerdings auch als problematisch. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Die ersten Reaktionen auf die Mannschaften, die im nächsten Sommer bei der Fußball-EM in Stuttgart spielen, waren positiv. In Sachen Sicherheit allerdings ergibt sich ein geteiltes Bild mit einigen Herausforderungen.











Die Engländer, soviel steht fest, werden sich im nächsten Sommer zumindest während der Vorrunde der Fußball-EM in Deutschland nicht auf den Weg nach Stuttgart machen. Das dürfte für Durchatmen bei den Sicherheitskräften sorgen. Man erinnere sich: Während der so stimmungsvollen WM 2006 hatten die Besucher von der Insel für den einzigen Negativpunkt in der Landeshauptstadt gesorgt.