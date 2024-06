1 Am Mittwoch werden beim Public Viewing auf dem Schlossplatz vor allem viele türkische Fußballfans erwartet. Foto: Lichtgut//Julian Rettig

Am Mittwoch spielt die Ukraine gegen Belgien in Stuttgart. Die belgischen Fans wollen mit rund 8000 Fans von der Innenstadt zum Stadion marschieren. Autofahrer müssen sich erneut auf einige Straßensperrungen einstellen.











Die Landeshauptstadt hat das vierte von insgesamt fünf EM-Spielen in der Arena Stuttgart vor der Brust: Am Mittwoch, 26. Juni, treffen um 18 Uhr die Belgier, die ihr Quartier in Ludwigsburg aufgeschlagen haben, auf die Ukraine. Auch bei diesem letzten Gruppenspiel wird es voraussichtlich voll in der Stadt werden.