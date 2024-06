1 Das Schild für Jamal Musiala am Stuttgarter Hauptbahnhof. Der Fußballer ist in der Landeshauptstadt zur Welt gekommen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Seit Mittwoch steht am Stuttgarter Hauptbahnhof der Name Jamal Musiala auf Schildern an den Bahnsteigen. Die Bahn ehrt mit der Aktion kurz vor Beginn der Fußball-EM Nationalspieler mit Tafeln in ihren jeweiligen Geburtsstädten.











Nico Schlotterbeck ist schneller gewesen, dafür hat Jamal Musiala die größere Bühne: Die Deutsche Bahn ehrt Fußballspieler aus dem aktuellen EM-Kader mit Namenstafeln an Bahnhöfen in den jeweiligen Heimatstädten der Kicker. Die für Nico Schlotterbeck hängt seit Montag an der S-Bahnstation in Endersbach (Rems-Murr-Kreis), das Schild für Jamal Musiala seit Mittwoch am Hauptbahnhof in Stuttgart.