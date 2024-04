Mehr S-Bahnen im Einsatz an den fünf Spieltagen in Stuttgart

1 Eine Bewährungsprobe für den Stuttgarter ÖPNV: Allein zu den fünf Spielen in Stuttgart werden rund 250 000 Fußball-Fans erwartet. Foto: dpa/Marijan Murat

Allein zu den fünf EM-Partien werden in der Landeshauptstadt bis zu 250 000 Besucher erwartet. Das endgültige Mobilitätskonzept für das vier Wochen lange Fußball-Großereignis ist in der finalen Abstimmungsphase. Packt das die S-Bahn Stuttgart?











Link kopiert



Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM. Deutschland steht dann im Rampenlicht der Fußballwelt. Millionen Gäste werden erwartet, eine riesige Anzahl davon auch in Stuttgart. Allein rund 100 000 Schotten wollen offenbar in die Stadt pilgern, wenn ihre „Bravehearts“ am 23. Juni dort auf die Ungarn treffen. Fünf Spiele werden in der MHP Arena ausgetragen. Darunter auch die Partie Deutschland gegen Ungarn am 19. Juni. Keine Frage, die EM wird für die Stadt eine große Herausforderung.