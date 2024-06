1 Feiernde Fußballfans am Mittwochabend in Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

In Stuttgart feiern viele Fußballfans nach den EM-Spielen in ihren Autos, hupen und blockieren teils komplett den Verkehr. Erlaubt ist das nicht, aber wie verhält sich die Polizei?











Das „Unnütze Hin- und Herfahren“ gilt in Deutschland als Ordnungswidrigkeit. Und auch Hupen ohne Grund oder gar das Blockieren ganzer Straßen, ist im Straßenverkehr eigentlich nicht erlaubt. Trotzdem gehören Autokorsos, also das Feiern auf der Straße mit dem eigenen Auto, für viele Fußballfans dazu – vor allem bei großen Sportevents wie momentan der Fußball-EM. Je nach Partie droht auf den Straßen in der Innenstadt dann ein kompletter Verkehrskollaps, ein Durchkommen gibt es dann an vielen Hauptverkehrsachsen überhaupt nicht mehr.