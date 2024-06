Dieses Spiel wird am Montag auf dem Schlossplatz übertragen

Fußball-EM 2024 in Stuttgart

Showdown in Gruppe B bei der Fußball-Europameisterschaft. Der 3. Spieltag steht an. Am Abend trifft Kroatien auf Italien, zeitgleich bekommt es Albanien mit Spanien zu tun. Doch welche Partie wird um 21 Uhr auf dem Stuttgarter Schlossplatz gezeigt?











Kroatien, Italien oder Albanien? Wer folgt in der Gruppe B Spanien ins Achtelfinale? An diesem Montagabend entscheidet sich zumindest, wer als Gruppenzweiter sicher eine Runde weiterkommt. Ob der Dritte ebenfalls in die K.o.-Runde einzieht, werden erst die kommenden Tage zeigen.