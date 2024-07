Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Dieses Rahmenprogramm erwartet die Fans am Freitag

1 Am Freitag hoffen die deutschen Fans auf einen Sieg gegen Spanien im Viertelfinale. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Deutschland gegen Spanien in Stuttgart! Auf die Landeshauptstadt wartet am Freitag der vorläufige Höhepunkt der Fußball-EM 2024. Rund um die Partie gibt es für alle Anhänger ein vielfältiges Programm.











Freitag ist Viertelfinaltag in Stuttgart. Alles steht im Zeichen der Partie Spanien gegen Deutschland um 18 Uhr in der Stuttgart Arena. Die Eingänge des Stadions öffnen ab 15 Uhr. Das Spiel wird natürlich auch in der Fanzone am Schlossplatz gezeigt, ebenso das zweite Viertelfinale an dem Tag. Ab 21 Uhr trifft Portugal auf Frankreich. Die Fanzone hat ab 12 Uhr geöffnet, ab 16 Uhr sorgen DJs für Stimmung. Und auch in den anderen Fanzones ist am Freitag wieder einiges geboten.