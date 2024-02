Der deutschen und der schottischen Mannschaft gebührt die Ehre. Ihr Spiel eröffnet am Freitag, 14. Juni, um 21 Uhr die Fußball-EM. In Stuttgart feiert man schon am Donnerstag von 17 Uhr an. Auf dem Schlossplatz werden Robin Schulz, Leony, Le Shuuk und Topic auftreten.

Branchentypisch gibt es dafür auch einen hochtrabenden Namen: Euro 2024 Festival Stuttgart Opening Concert heißt das Konzert offiziell. Es wird die Fanzone auf dem Schlossplatz einläuten. Dort wird dann vier Wochen lang gefeiert, bis zum Finale am 14. Juli.

Lesen Sie auch

Leony macht den Auftakt

Den Auftakt macht Leony, die Sängerin hat schon etliche Meriten gesammelt. Ihre Lieder sind weltweit mehr als 800 Millionen Mal gestreamt. Ihre Singles „Faded Love“ und „Remedy“ waren wochenlang an der Spitze der deutschen Airplay-Charts. Im März 2023 hat sie ihr Debütalbum „Somewhere In Between“ veröffentlicht.

Auf sie folgt der DJ und Produzent Topic aus Solingen. Sein Lied „Breaking Me“ hat vermutlich jeder schon mal gehört. Es ist sage und schreibe fünf Milliarden Mal gestreamt worden, war ein Hit in 28 Ländern. Seine neueste Single „One By One“ hat Topic gemeinsam mit der schwedischen Sängerin Oaks und Robin Schulz aufgenommen.

Unsere Empfehlung für Sie EM 2024 in Stuttgart Flohmarkt auf Karlsplatz muss umziehen Die EM beansprucht viel Platz in der Innenstadt. Auch die Händler des Flohmarkts müssen weichen. Nun haben sie nach langer Suche und trotz Bedenken der Polizei einen neuen Platz gefunden.

In Stuttgart sehen sie sich wieder. Auch Robin Schulz tritt auf dem Schlossplatz auf. Der Osnabrücker ist weltweit gefragt. Seine Singles waren in den Charts von 92 Ländern, in 20 Ländern auf Platz eins. Mit fast vier Milliarden Abrufen ist er der erfolgreichste deutsche Musiker bei YouTube. Insgesamt wurden seine Tracks mehr als zwölf Milliarden Mal gestreamt. Mit seinem Mix aus House, Electro und Pop ist Robin Schulz zu einem der gefragtesten deutschen Künstler weltweit geworden.

Der Lokalmatador Le Shuuk kommt zum guten Schluss

Zum guten Schluss kommt der Lokalmatador: Le Shuuk. Der Name entstand aus einer Witzelei seiner Clique, „guys, let’s shock and shake“ riefen sie sich zu. So wurde aus Chris Stritzel Le Shuuk, unter seinem Künstlernamen ist der Stuttgarter DJ und Produzent national und international bekannt. Er tritt in Indien, China und Südkorea auf, hat 15 Millionen Hörer auf Spotify. Seine Heimat hat er nie vergessen. 2021 hat er mit dem VfB Stuttgart eine Kollektion mit dem Namen „VfB meets Le Shuuk!“ herausgebracht. Er lässt ausrichten: „Für mich fühlt es sich wie ein Ritterschlag an, es ist eine Ehre, als Stuttgarter Teil der EM zu sein. Eine größere Anerkennung für die letzten 19 Jahre als DJ kann man in der eigenen Stadt wohl kaum erreichen, und dafür bin ich sehr dankbar.“ Es sei fast schon surreal, in der Boa habe er angefangen, „und jetzt darf ich die EM in Stuttgart auf dem Schlossplatz eröffnen.“

Die Tickets kosten 24,90 Euro

Am Donnerstag, 13. Juni, um 17 Uhr beginnt das Konzert. Einlass ist von 16 Uhr an. Einzeltickets gibt es zum Preis von 24,90 Euro. Mit Teamtickets können Gruppen von elf Personen zwei Tickets kostenlos erhalten. Bestellungen über uefaeuro2024.stuttgart.de/openingconcert/tickets oder telefonisch unter 0711 / 2 55 55 55. Die Karten sind Kombitickets.