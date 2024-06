Der Aufbau am Schlossplatz ist in den letzten Zügen

8 Letzte Handgriffe auf dem Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Countdown läuft. Am Donnerstag muss alles fertig sein auf dem Schlossplatz. Dann beginnen mit einem Konzert die Fanfeste im Herzen der Stadt.











Link kopiert



Ob es wieder ein Sommermärchen wird? Nun, das bleibt abzuwarten. Zumindest laut Wetterbericht lässt der Sommer auf sich warten. Für das Märchen müssen die Stuttgarter und ihre Gäste selbst sorgen. Am Freitag beginnt um 21 Uhr mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland die Fußball-EM, in München wird gekickt, aber auch in Stuttgart wird mitgefiebert. Zuvorderst auf dem Schlossplatz, wo 35 000 Menschen auf zwei riesigen Leinwänden Fußball schauen können.