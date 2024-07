Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Das Viertelfinale steht an – diese Straßen sind am Freitag gesperrt

Das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien in Stuttgart wird an diesem Freitag die Massen anziehen. Daher wird es auch wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ein Überblick.

Die Spannung steigt: Wer zieht bei der Fußball-Europameisterschaft ins Halbfinale ein? Deutschland oder Spanien? Fest steht bereits: Die Arena Stuttgart ist am Freitag, 5. Juli, wieder ausverkauft. Die deutschen Fans marschieren erneut gemeinsam von der Innenstadt zum Stadion. Die Spanier halten wohl nicht sehr viel von dieser Zeremonie und haben verzichtet. Dennoch müssen – wohl zum letzten Mal – Straßen im großen Stil gesperrt werden.

So wird bereits ab 8 Uhr die Mercedesstraße dicht gemacht. Es besteht danach keine Möglichkeit mehr zur Durchfahrt von und nach Bad Cannstatt über die Mercedesstraße, Benzstraße, Daimlerstraße und Alte Untertürkheimer Straße. Wie an den anderen Spieltagen in Stuttgart hat die Stadt Umleitungen eingerichtet. Dennoch ist es ratsam, das Gebiet Neckarpark an diesem Tag zu meiden oder weiträumig zu umfahren.

Uferstraße in Richtung Zentrum gesperrt

Damit die Fans sicher ins Stadion kommen, werden auch Hauptverkehrsstraßen gesperrt: Ab 13.30 Uhr wird die B14/Cannstatter Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, die Wolframstraße in Fahrtrichtung B14, die Uferstraße in Richtung Zentrum, die Neckartalstraße in Richtung Zentrum und die König-Karls-Brücke in Richtung Bad Cannstatt. In der Innenstadt und im Neckarpark ist mit weiteren kurzfristigen Sperrungen zu rechnen.

Die Sperrungen am 5. Juli. Foto: Stadt Stuttgart/Yann Lange

Parallel ist die Begegnung auch in der Fanzone Schlossplatz zu sehen. Beim Public Viewing werden weitere 30 000 Fans erwartet, um ab 18 Uhr das Spiel Deutschland-Spanien zu verfolgen. Um Warteschlangen an den Eingängen zu vermeiden, ist eine rechtzeitige Anreise dringend zu empfehlen. Im Anschluss ist auch das zweite Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich ab 21 Uhr auf den riesigen Screens zu sehen. Zum Spiel der Mitfavoriten dürfte die Fanzone ebenfalls viele tausend Fans anziehen. Nach beiden Spielen ist je nach Ausgang wegen feiernder Fans und Autokorsos mit Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet zu rechnen.

Viele Parkhäuser geschlossen

Wie an den Spieltagen in Stuttgart angekündigt, greift auch am Freitag das städtische Sicherheitskonzept für den Bereich innerhalb des City-Rings und es sind etliche Parkhäuser und Tiefgaragen nicht nutzbar. Betroffen sind die Tiefgaragen Schlossplatz, Schillerplatz und Neue Brücke/Königstraße (sind während der kompletten EM geschlossen) sowie die Q-Park Galeria Kaufhof, Bülow Carré, Königshof, Marquardt-Garage und Königsbau-Passagen.