Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Das Programm für die Fans an den spielfreien Tagen

1 Pietro Lombardi tritt Freitagabend auf dem Schlossplatz auf. Foto: imago images/Future Image/Michael Kremer

An diesem Donnerstag und Freitag ruht der Ball. Auf dem Schlossplatz in der Fanzone bleibt es deshalb aber nicht ruhig. An den spielfreien EM-Tagen kommen abends Musikliebhaber auf ihre Kosten.











Nach 13 Tagen voller Fußball stehen am Donnerstag und Freitag zwei spielfreie Tage an, bevor am Samstag unter anderem Deutschland im Achtelfinale gegen Dänemark ran muss. Die Fanzone am Schlossplatz soll aber auch ohne aktuelles Spiel belebt sein. Statt Sport steht dann Musik im Vordergrund. An beiden Tagen treten verschiedene Künstler auf der Bühne am Neuen Schloss auf. Der Eintritt ist jeweils frei.