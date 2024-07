Fußball-EM 2024 in Stuttgart

1 Am Sonntag wird das EM-Finale auf dem Schlossplatz gezeigt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Spanien oder England? An diesem Sonntagabend steigt das Finale der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In Stuttgart werden die Fanzonen noch ein letztes Mal bespielt. Was alles geboten ist.











Link kopiert



Der letzte Akt steht an, dann fällt der Vorhang. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland endet an diesem Sonntag mit dem Finale zwischen Spanien und England. Wer folgt auf Italien und setzt sich 2024 die europäische Krone auf? Anpfiff ist um 21 Uhr im Berliner Olympiastadion.