Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Darum hält sich das Verkehrschaos trotz Straßensperrungen in Grenzen

Darum hält sich das Verkehrschaos trotz Straßensperrungen in Grenzen

Fußball-EM 2024 in Stuttgart

1 Die Cannstatter Straße wurde ab dem Neckartor gesperrt und der Verkehr durch den Stuttgarter Osten geleitet. Nicht alle Autofahrer brachten für die Maßnahme wegen der Fanmärsche Verständnis auf. Foto: Uli Nagel

Viele Autofahrer waren bisher bei der Fußball-EM vernünftig, nutzten den ÖPNV oder das Homeoffice. Dennoch gibt es Kritik an den Sperrungen von Bundesstraßen. Doch warum ist die Maßnahme für die Stadtverantwortlichen und Sicherheitsbehörden alternativlos?











Die Fußball-Euphorie in der Landeshauptstadt steuert auf einen weiteren Höhepunkt zu: Am Freitag, 5. Juli, kämpft Deutschland gegen Spanien in der Stuttgart Arena ab 18 Uhr um den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft. Eine große Herausforderung nicht nur für die Spieler. Denn erneut werden wohl Bundesstraßen für den Fanmarsch von der Innenstadt bis ins Stadion dicht gemacht. Eine Maßnahme, die nicht unumstritten ist. Autofahrer halten vor allem die Sperrung der kompletten Cannstatter Straße über mehrere Stunden für völlig überzogen.