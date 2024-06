An manchen Tagen droht ein Verkehrskollaps in der City

1 Wenn die Fußballfans während der EM von der Innenstadt zum Stadion marschieren, muss die Cannstatter Straße für den Verkehr für einige Stunden gesperrt werden. Foto: Uli Nagel

Wenn die Fans von der Innenstadt zum Stadion marschieren, müssen unter anderem die Cannstatter Straße und die Friedrichstraße komplett für mehrere Stunden gesperrt werden. Doch nicht nur deshalb setzt Stuttgart vor allem auf den ÖPNV während der EM.











Link kopiert



Die Fußball-Europameisterschaft steht unmittelbar bevor. Am 14. Juni erfolgt mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland der Anpfiff zu einem sportlichen Großereignis, bei dem viele Menschen unterwegs sein werden. Allein die Landeshauptstadt erwartet täglich 200 000 Fans, die sich hier für die EM-Spiele aufhalten werden. Doch wo viele Menschen, da auch viel Bewegung – besonders im Hinblick auf die Mobilität und die Anreise rund um die Spiele und das Fan-Festival in Stuttgart. Dabei gilt das Motto: So viel Mobilität wie möglich bei so viel Sicherheit wie nötig.