Fußball-EM 2024 in Stuttgart

83 Die Polizei ist am Mittwoch verstärkt im Einsatz. Foto: SDMG/Schulz

Auf Stuttgart wartet das nächste Fußball-Highlight. Am Mittwoch empfängt Deutschland die Ungarn in der Landeshauptstadt zum zweiten Gruppenspiel. Die Partie gilt als Hochrisikospiel. Dementsprechend viele Beamte werden im Einsatz sein.











Nach dem berauschenden 5:1-Erfolg gegen Schottland steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das zweite Spiel bei der Europameisterschaft an. Am Mittwoch geht es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann in Stuttgart gegen Ungarn (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).