Fußball-EM 2024 in Deutschland: Wegen Problemen bei der Bahn: PK der Niederlande abgesagt

1 Bondscoach Ronald Koeman und sein Team konnten nicht mehr der Bahn nach Dortmund reisen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Am Dienstagabend sollte die Pressekonferenz der Niederlande vor dem EM-Halbfinale gegen England stattfinden. Doch aus der geplanten Anreise per Bahn zum Spielort in Deutschland wurde nichts. Die PK musste abgesagt werden.











Link kopiert



Die Deutsche Bahn bekleckert sich bei der Fußball-Europameisterschaft weiter nicht mit Ruhm. Am Dienstag wollte die niederländische Nationalmannschaft per Bahn nach Dortmund reisen, wo am Mittwoch das Halbfinale gegen England ausgetragen wird. Die Pressekonferenz vor der Partie war am Abend für 19.45 Uhr angesetzt – und musste abgesagt werden.