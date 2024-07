Fußball-EM 2024 in Deutschland: Vier Wochen Fußballfest in Stuttgart im Video

Wie doch die Zeit vergeht. Lange haben Fußballfans auf die Europameisterschaft in Deutschland hingefiebert – und ehe man sich versieht, ist die große Sause schon wieder vorbei. Spanien fährt mit dem Titel im Gepäck nach Hause, die Fans behalten hoffentlich die vielen schönen Erinnerungen im Gedächtnis.

In Stuttgart gab es insgesamt fünf Spiele – und die Atmosphäre in der Stadt war dabei meistens fantastisch. Egal ob Dänen, Schotten, Ungarn, Spanier oder die deutschen Anhänger – die Fußballfans sorgten für ein stimmungsvolles und friedliches Spektakel. Wir waren in den vergangenen vier Wochen mit der Kamera in der Stadt unterwegs und haben ein Highlightvideo zusammengestellt.

Nun müssen die Fußballfans zwei Jahre warten, bis das nächste Großturnier ansteht. Die Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.