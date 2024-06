Fußball-EM 2024 in Deutschland

7 Mit der Eröffnungsshow startete die EM 2024. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Es ist angerichtet. Am Freitagabend startet die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Zum Auftakt trifft Deutschland in München auf Schottland. Vor Spielbeginn gibt es erst einmal die Eröffnungsshow.











Das lange Warten hat ein Ende. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland startet an diesem Freitag. In den kommenden vier Wochen spielen 24 Teams um die europäische Trophäe. Gesucht wird der Nachfolger von Italien. Den Auftakt macht Gastgeber Deutschland, der es am Abend mit Schottland zu tun bekommt.