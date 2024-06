1 Spanien gewann gegen Italien mit 1:0 – durch ein Eigentor von Riccardo Calafiori. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Im Duell zwischen Titelverteidiger Italien und dem dreimaligen Europameister Spanien erfüllen nur die Iberer die Erwartungen. Trotzdem haben auch die Azzurri gute Chancen auf das Achtelfinale.











Spanien hat sich für eine weitere absolut dominante Vorstellung im Fußball-Klassiker gegen Italien mit dem vorzeitigen Gruppensieg belohnt. Nach dem 1:0 (0:0) am Donnerstagabend in Gelsenkirchen gegen den schwachen Titelverteidiger stehen die Iberer als zweites Team nach Deutschland im EM-Achtelfinale. Die Azzurri brauchen dagegen im letzten Spiel gegen Kroatien am Montag in Leipzig mindestens einen Punkt, um den zweiten Platz abzusichern. Spanien trifft dann in Düsseldorf auf Albanien, das ebenfalls noch Chancen aufs Weiterkommen hat.