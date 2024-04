So viel kosten die neuen EM-Trikots aller Teilnehmer

Fußball-EM 2024 in Deutschland

25 Maxi Mittelstädt konnte sein erstes Tor für Deutschland im neuen Auswärtstrikot erzielen. Foto: Pressefoto Baumann

Mittlerweile wurden fast alle Trikots der Teilnehmer der EM 2024 in Deutschland vorgestellt. Wir geben einen Überblick, wie diese aussehen und wie viel sie kosten.











Die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist mittlerweile durch, alle 24 Teams stehen fest. Polen, die Ukraine und Georgien sind die letzten drei Mannschaften, die ihre Teilnahme in den Playoffs Ende März klargemacht haben. Damit werden auch ihre Trikots in diesem Sommer häufig zu sehen sein.